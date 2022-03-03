Пауэлл предупредил об усилении повышательного давления на инфляцию из-за конфликта на Украине

Конфликт России и Украины, вероятно, приведет к ускорению инфляции в краткосрочной перспективе, предупредил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"Мы столкнемся с повышательным давлением на инфляцию как минимум в течение какого-то времени" на фоне роста цен на сырье, особенно на энергоносители, сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената.
По словам Пауэлла, единственный вопрос заключается в том, сколько это давление продлится.
При этом он отметил, что ожидания ускорения инфляции усложнят для ФРС процесс ее замедления.
Конфликт на Украине также усиливает тревоги по поводу мировых цепей поставок, отметил Пауэлл.
В ходе выступления в Сенате Пауэлл также повторил, что поддержит решение поднять базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 15-16 марта.
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