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СНГ 03.03.2022 21:49

Украина не добилась на переговорах с РФ желаемых результатов - Подоляк

Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что второй раунд переговоров с Россией не привел к результатам, на которые рассчитывала украинская сторона.

"К огромному сожалению мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - сказал Подоляк журналистам в четверг после завершения второго раунда переговоров.

"Договорились продолжить переговоры уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", - отметил он.

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Тэги: УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ИТОГИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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