Украина не добилась на переговорах с РФ желаемых результатов - Подоляк

Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что второй раунд переговоров с Россией не привел к результатам, на которые рассчитывала украинская сторона.
"К огромному сожалению мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - сказал Подоляк журналистам в четверг после завершения второго раунда переговоров.
"Договорились продолжить переговоры уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", - отметил он.
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