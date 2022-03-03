Подоляк: договорились о создании гумкоридора для вывода мирных жителей, возможно, будет временное прекращение огня в местах эвакуации

В ходе второго раунда российско-украинских переговоров стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей, и, возможно, будет временное прекращение огня на период эвакуации там, где она проводится, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью, подчеркиваю, временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится", - сообщил Подоляк журналистам в Брестской области после второго раунда переговоров.
"То есть не везде, а только в тех местах где будут находиться сами гуманитарные коридоры возможно будет прекращение огня во время проведения операции", - отметил он.
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