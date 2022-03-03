Новая межконтинентальная ракета "Сармат" в этом году войдет в состав стратегических ядерных сил России, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Наше стратегическое оружие находится в прекрасной форме. Более того, хочу сказать, что в этом году мы пополним арсеналы стратегических ядерных сил еще одним межконтинентальным баллистическим комплексом "Сармат", который даст нам гарантии безопасной жизни лет на 35-40 вперед так же, как это дал нам комплекс "Воевода", - сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Как сообщалось, "Сармат" будет серийно производиться предприятием "Красмаш" ("Роскосмос").