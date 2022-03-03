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СНГ 03.03.2022 22:45

Новая межконтинентальная ракета "Сармат" усилит ядерный потенциал России в этом году - Рогозин

Новая межконтинентальная ракета "Сармат" в этом году войдет в состав стратегических ядерных сил России, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Наше стратегическое оружие находится в прекрасной форме. Более того, хочу сказать, что в этом году мы пополним арсеналы стратегических ядерных сил еще одним межконтинентальным баллистическим комплексом "Сармат", который даст нам гарантии безопасной жизни лет на 35-40 вперед так же, как это дал нам комплекс "Воевода", - сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Как сообщалось, "Сармат" будет серийно производиться предприятием "Красмаш" ("Роскосмос").

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТА, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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