Соглашение по ядерной программе Ирана почти достигнуто

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что соглашение по ядерной программе Ирана почти готово, и может быть заключено в течение одного-двух дней.

"Мы в сущности закончили. Практически. Осталась пара вопросов... Мы можем завершить это в течение 24 часов, 48 часов, я не знаю", - приводит его слова издание The Wall Street Journal.

Он также выразил сомнение, что на данном этапе переговоры могут потерпеть неудачу, и такой исход, по словам Ульянова, был бы "абсолютно безответственным".