Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели

Российско-украинские переговоры, как ожидается, пройдут в начале следующей недели в Беларуси, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Третий раунд переговоров России и Украины вновь пройдет в Беларуси в начале следующей недели", - цитирует его слова белорусское агентство Белта.

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