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Финансы 03.03.2022 23:09

АБИИ приостанавливает выдачу кредитов РФ и Беларуси из-за ситуации в Украине

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) приостановил весь бизнес, связанный с Россией и Беларусью, в связи с конфликтом на Украине.

Решение фининститута может привести к возникновению напряженности в отношениях между Китаем и Россией, которые являются близкими торговыми партнерами, пишет Financial Times. КНР является крупнейшим акционером АБИИ.

Банк, штаб-квартира которого находится в Пекине, сообщил, что "обезопасит свою финансовую целостность" и оценит последствия конфликта между Россией и Украиной для своих операций и экономик входящих в него стран.

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Тэги: АЗИЯ, РОССИЯ, БАНК, КРЕДИТОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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