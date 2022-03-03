АБИИ приостанавливает выдачу кредитов РФ и Беларуси из-за ситуации в Украине

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) приостановил весь бизнес, связанный с Россией и Беларусью, в связи с конфликтом на Украине.

Решение фининститута может привести к возникновению напряженности в отношениях между Китаем и Россией, которые являются близкими торговыми партнерами, пишет Financial Times. КНР является крупнейшим акционером АБИИ.

Банк, штаб-квартира которого находится в Пекине, сообщил, что "обезопасит свою финансовую целостность" и оценит последствия конфликта между Россией и Украиной для своих операций и экономик входящих в него стран.