Британия вводит санкции против Алишера Усманова и Игоря Шувалова

Власти Великобритании вводят санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сообщает агентство PA Media. "Министр иностранных дел Лиз Трасс ввела санкции против уроженца Узбекистана, российского миллиардера Алишера Усманова (...) и бывшего заместителя премьер-министра Игоря Шувалова", - пишет агентство.

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