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Дальнее зарубежье 03.03.2022 23:06

Британия вводит санкции против Алишера Усманова и Игоря Шувалова

Власти Великобритании вводят санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сообщает агентство PA Media.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс ввела санкции против уроженца Узбекистана, российского миллиардера Алишера Усманова (...) и бывшего заместителя премьер-министра Игоря Шувалова", - пишет агентство.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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