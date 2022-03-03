Макрон предложил французам переизбрать его, чтобы дать ответ на вызовы века

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил доверия французов на новый мандат в качестве президента республики.
"Я кандидат, чтобы вместе с вами изыскать особый французский и европейский ответ на вызовы века. Я кандидат для защиты наших ценностей, которым угрожают потрясения мира. Я кандидат, чтобы продолжать готовить будущее наших детей и наших внуков. Чтобы сегодня и завтра иметь возможность решать самим за себя", - говорится в послании Макрона к нации, которое в четверг вечером публикуют французские СМИ.
"За последние пять лет мы вместе прошли через множество испытаний. Терроризм, пандемия, возврат к насилию, война в Европе. Франция редко сталкивалась с таким нагромождением кризисов. Мы встретили это с достоинством и братством", - написал президент Франции.
По его словам, нация переживает "потрясения с невероятной скоростью: угроза нашим демократиям, растущее неравенство, изменение климата, демографический переход, технологические преобразования". Только не уступая в смелости, воле и во вкусе к будущему, считает Макрон, можно добиться успеха.
"Задача состоит в том, чтобы построить Францию наших детей, а не воссоздавать Францию нашего детства", - заявил глава французского государства.
"Вот почему я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента республики", - объяснил Макрон, который в течение продолжительного времени держал общество в неведении о его планах на предстоящие в апреле президентские выборы.
По последним прогнозам, публиковавшимся во французских СМИ, у Макрона наиболее высокий рейтинг среди участников президентской избирательной кампании. Вторым номером за лидером идет кандидат от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Однако опросы прочат победу во втором туре выборов Макрону.
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