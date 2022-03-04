Кулеба призывает западных партнеров предоставить Украине боевые самолеты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров принять решение о предоставлении Киеву боевых самолетов.

По его словам, у России есть преимущество в воздухе. "Как могут сейчас спать партнеры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолеты? (...) Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это!" - написал Кулеба в твиттере в четверг.