США ввели санкции против 22 компаний РФ, связанных с обороной

Власти США объявили в четверг о введении санкций против 22 российских компаний, имеющих отношение к сфере обороны, сообщает госдеп.

"Госдепартамент наносит существенный ущерб российским оборонным предприятиям, вводя санкции против 22 компаний, имеющим отношение к сфере обороны", - отмечается в заявлении госдепартамента США.

В нем указывается, что фигуранты санкционного списка занимаются "разработкой и производством истребителей, БМП, систем РЭБ, ракет и беспилотников для российской армии".

В частности, в списке значатся компания ALTITUDE X3 LTD, ООО "Аванфорт", авиастроительный завод "Авиастар", АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", Иркутский авиационный завод, ОАО "Авангард", АО "Салаватский химический завод", авиастроительный завод "Сокол".

Они попали в так называемый список SDN. Гражданам и США запрещается вести бизнес с его фигурантами.