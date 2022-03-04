США ввели санкции против 22 компаний РФ, связанных с обороной

Власти США объявили в четверг о введении санкций против 22 российских компаний, имеющих отношение к сфере обороны, сообщает госдеп.
"Госдепартамент наносит существенный ущерб российским оборонным предприятиям, вводя санкции против 22 компаний, имеющим отношение к сфере обороны", - отмечается в заявлении госдепартамента США.
В нем указывается, что фигуранты санкционного списка занимаются "разработкой и производством истребителей, БМП, систем РЭБ, ракет и беспилотников для российской армии".
В частности, в списке значатся компания ALTITUDE X3 LTD, ООО "Аванфорт", авиастроительный завод "Авиастар", АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", Иркутский авиационный завод, ОАО "Авангард", АО "Салаватский химический завод", авиастроительный завод "Сокол".
Они попали в так называемый список SDN. Гражданам и США запрещается вести бизнес с его фигурантами.
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