Michelin приостановит работу ряда заводов в Европе из-за событий на Украине

Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, временно остановит работу некоторых заводов в Европе из-за проблем с поставками, вызванных военной операцией России на Украине.
"Ввиду текущего кризиса, как и многие другие промышленные компании Европы, Michelin Group также столкнулась с большими логистическими и транспортными проблемами, затронувшими снабжение заводов и поставки потребителям", - говорится в пресс-релизе компании.
Ожидается, что приостановка работы продлится несколько дней, распространится на ближайшие недели, пишет Dow Jones. Это позволит компании скорректировать и оптимизировать свои операции.
"Michelin анализирует в режиме реального времени все санкции, которые вводит международное сообщество, и выполняет требования уже введенных мер", - также отмечается в сообщении.
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