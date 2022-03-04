Иностранные компании, закрывающие производства в РФ, пройдут ускоренную процедуру банкротства - Белоусов

Иностранные акционеры, уходящие из РФ, могут передать доли местным партнерам, а затем вернуться; иностранные компании, закрывающие производства, пройдут процедуру ускоренного банкротства, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, комментируя взаимоотношения с иностранными партнерами по итогам встреч с представителями РСПП и "Деловой России".
По его словам, на сегодняшний день есть три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнерами на фоне экономической ситуации и санкционной политики ряда стран в отношении России.
"Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов", - приводится комментарий Белоусова в сообщении пресс-службы правительства РФ.
"При этом сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта", - отметил он.
"Первый - компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объёме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками", - сказал Белоусов.
"Во втором варианте иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок. Такой вариант обсуждался с российским предпринимательским сообществом, оно к этому готово, отдельные инвесторы уже воспользовались такой опцией", - отметил первый вице-премьер.
"И третий вариант - когда компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Мы к этому относимся как фактически к умышленному банкротству. В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса", - заявил он.
Белоусов также отметил, что правительство "всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств".
"На протяжении многих лет иностранным и совместным предприятиям предоставлялись меры государственной поддержки в расчёте на выполнение обязательств по углублению локализации и созданию новых рабочих мест на территории нашей страны", - сказал он.
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