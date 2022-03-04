Эстония хочет заключить с Финляндией договор о взаимопомощи при перебоях с поставками газа

Министерство экономики и связи Эстонии предложило правительству страны заключить соглашение о надежности снабжения газом с Финляндией, согласно которому соседние страны будут помогать друг другу, в случае сбоев с поставками.

"Рекордный рост цен на газ обусловлен как восстановлением мировой экономики после коронавирусного кризиса, так и текущей ситуацией в сфере безопасности. Сейчас нет никаких признаков того, что эстонские запасы газа будут исчерпаны до окончания отопительного периода, но в любом случае мы должны быть готовы к различным сценариям", - цитирует портал rus.postimees слова министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса.

В договоре перечислены условия, на которых обе страны могут запрашивать и оказывать помощь в случае нарушения поставок газа, например, если поставки газа недостаточны для удовлетворения спроса домашних хозяйств и регионов, где центральное отопление имеет критическое значение.

Аналогичное соглашение между Латвией и Эстонией вступило в силу в феврале.

"И Эстония, и Латвия, и Финляндия внимательно следят за ситуацией на рынке и готовы действовать, в случае необходимости", - подчеркнул министр.