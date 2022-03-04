Эстония хочет заключить с Финляндией договор о взаимопомощи при перебоях с поставками газа

Министерство экономики и связи Эстонии предложило правительству страны заключить соглашение о надежности снабжения газом с Финляндией, согласно которому соседние страны будут помогать друг другу, в случае сбоев с поставками.
"Рекордный рост цен на газ обусловлен как восстановлением мировой экономики после коронавирусного кризиса, так и текущей ситуацией в сфере безопасности. Сейчас нет никаких признаков того, что эстонские запасы газа будут исчерпаны до окончания отопительного периода, но в любом случае мы должны быть готовы к различным сценариям", - цитирует портал rus.postimees слова министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса.
В договоре перечислены условия, на которых обе страны могут запрашивать и оказывать помощь в случае нарушения поставок газа, например, если поставки газа недостаточны для удовлетворения спроса домашних хозяйств и регионов, где центральное отопление имеет критическое значение.
Аналогичное соглашение между Латвией и Эстонией вступило в силу в феврале.
"И Эстония, и Латвия, и Финляндия внимательно следят за ситуацией на рынке и готовы действовать, в случае необходимости", - подчеркнул министр.
Michelin приостановит работу ряда заводов в Европе из-за событий на Украине
В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и снарядов очищено более 14 тыс. га
Украину с начала военной операции покинули почти 7,7 тыс. граждан Азербайджана
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 442 млн - университет Хопкинса
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 47 новых интернет-спутников Starlink
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
МИД Великобритании предлагает ускорить введение санкций против российских олигархов
Рада выступает за введение в Украину миротворческих сил
Японское рейтинговое агентство снизило рейтинг России на 5 ступеней - до В+
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров