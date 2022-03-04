COSCO получила первый в мире двухтопливный нефтяной танкер на СПГ

Китайская судоходная компания COSCO Shipping получила первый в мире двухтопливный сверхкрупный танкер для перевозки нефти.

Судно длиной 333 метра и шириной 60 метров работает на сжиженном природном газе (СПГ), используемом в качестве основного топлива. Оно оснащено двухтопливным главным двигателем, генератором и котлом, сообщает агентство "Синьхуа".

Судно будет приписано к порту Янпу в островной провинции Хайнань, расположенной на юге Китая. Количество зарегистрированных в данном порту судов для международных рейсов увеличится до 32.

Использование экологически чистых энергоносителей в судоходстве может помочь сократить выбросы оксида серы на 99% и твердых частиц на 98% по сравнению с использующими традиционное судовое топливо танкерами.

При использовании СПГ дальность хода судна может достигать 12 тыс. морских миль. В двухтопливном режиме она увеличивается до 24 тыс. морских миль.