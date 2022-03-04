Белоруссия усилила состав дежурных сил ПВО страны

В Белоруссии усилен состав дежурных сил противовоздушной обороны, заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко.

"В соответствии с указанием президента Белоруссии Александра Лукашенко мы усилили состав дежурных сил по противовоздушной обороне. Это позволило нам повысить эффективность всей противовоздушной обороны", - заявил Булавко. Его слова приводит министерство обороны страны.

Офицер также заявил, что на сегодняшний день сотни военнослужащих выполняют задачу по мониторингу воздушной обстановки по всему внешнему контуру государственной границы.

"В этой связи хотелось бы констатировать, что значительно возрос объем негативного воздействия на этих военнослужащих и членов их семей, который осуществляется с использованием сети интернет, мобильных средств связи, которые зарегистрированы на территории Украины, Польши, США, Канады и других государств", - отметил Булавко.

Представитель Минобороны заверил, что все попытки деморализовать личный состав военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны абсолютно бесперспективны. "Мы ничего не делаем такого, за что нам пришлось бы краснеть перед своим же народом. Мы находимся на своей земле. Мы защищаем свое небо", - добавил он.