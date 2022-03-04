Законопроект о праве ЦБ приостанавливать операции банков в 2022г принят в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Банку России в 2022 году приостанавливать на срок до 6 месяцев проведение операций и сделок всеми российскими банками и некредитными финансовыми организациями (НФО). Регулятор также получает право установить индивидуальные нормативы риска.

Законопроект (N80712-8) накануне внесло в парламент правительство.

"В целях обеспечения финансовой стабильности Банк России на срок не более шести месяцев вправе решением Комитета банковского надзора или Комитета финансового надзора приостанавливать (ограничивать) проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок", - говорится в законопроекте.

Сейчас запрет на проведение банками и НФО сделок может быть наложен после вынесения предупреждений регулятора.

Кроме того, ЦБ получит право устанавливать нормативы, ограничивающие риски, на индивидуальной основе, вводить иные показатели деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций.

Принятый в первом чтении законопроект также позволяет ЦБ установить для банков и финансовых организаций индивидуальные сроки публикации отчетности.

Указанные в законопроекте полномочия будут действовать до 31 декабря 2022 года.