ЕС рассматривает все варианты давления на РФ, в том числе остановку импорта энергоносителей - Боррель

В Европейском союзе рассматриваются все варианты давления на Россию в связи с конфликтом на Украине, в том числе и отказ от импорта российских энергоносителей, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы рассматриваем все варианты, как я уже сказал", - сказал он перед внеочередным совещанием глав МИД стран НАТО по ситуации на Украине, отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос остановки импорта российских энергоносителей.