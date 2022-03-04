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ТЭК 04.03.2022 13:12

ЕС рассматривает все варианты давления на РФ, в том числе остановку импорта энергоносителей - Боррель

В Европейском союзе рассматриваются все варианты давления на Россию в связи с конфликтом на Украине, в том числе и отказ от импорта российских энергоносителей, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы рассматриваем все варианты, как я уже сказал", - сказал он перед внеочередным совещанием глав МИД стран НАТО по ситуации на Украине, отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос остановки импорта российских энергоносителей.

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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