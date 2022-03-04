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СНГ 04.03.2022 13:17

Во Франции задержаны три российских судна и одна яхта

Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщил о задержании во Франции трех российских судов и одной яхты.

"Уже три корабля и одна яхта российские задержаны", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, российские суда задерживаются "практически без каких-либо объяснений".

"Когда судебные органы примут какие-то решения, никто предсказать не может", - добавил посол.

Накануне ряд европейских СМИ сообщили, что во Франции допускают блокировку активов более 500 физических и юридических лиц из-за санкций против России. Там также отмечалось со ссылкой на источники, что французские власти уже задержали четыре грузовых судна и одну яхту.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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