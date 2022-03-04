Во Франции задержаны три российских судна и одна яхта

Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщил о задержании во Франции трех российских судов и одной яхты.

"Уже три корабля и одна яхта российские задержаны", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, российские суда задерживаются "практически без каких-либо объяснений".

"Когда судебные органы примут какие-то решения, никто предсказать не может", - добавил посол.

Накануне ряд европейских СМИ сообщили, что во Франции допускают блокировку активов более 500 физических и юридических лиц из-за санкций против России. Там также отмечалось со ссылкой на источники, что французские власти уже задержали четыре грузовых судна и одну яхту.