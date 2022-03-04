Японское рейтинговое агентство снизило рейтинг России на 5 ступеней - до В+

Японское рейтинговое агентство (JCR) снизило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной и национальной валютах сразу на пять ступеней - до "В+".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинг был поставлен на пересмотр 1 марта в связи с событиями на Украине и решением США, Японии и Европейского союза ввести санкции в отношении РФ.
"Финансовые санкции затруднили для России расчеты по платежам в иностранной валюте, что увеличило вероятность несвоевременных выплат основной суммы долга и процентов по российским государственным облигациям, номинированным в долларах США, - говорится в сообщении JCR. - Резервы иностранной валюты, хранящиеся у Центрального банка России в ФРБ США и ЕЦБ, были фактически заморожены, что затрудняет защиту валюты и значительно подрывает доверие к рублю. Вывод депозитов из отечественных банков также ускорился, что вызывает опасения относительно банковского кризиса".
Кроме того, ожидается дальнейшее ужесточение финансовых санкций, что также может затруднить выплату процентов по облигациям в иностранной валюте, запланированные с середины марта.
В свете этих обстоятельств JCR понижает рейтинг России на пять ступеней.
"Мы продолжим отслеживать влияние финансовых санкций и вести кредитный мониторинг рейтинга с негативным прогнозом", - сообщается в отчете.
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