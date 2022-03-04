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Дальнее зарубежье 04.03.2022 14:00

В Польше сообщили о задержании подданного Испании российского происхождения по обвинению в шпионаже

Подданный Испании российского происхождения задержан в Польше по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщает в пятницу польское радио со ссылкой на Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши.

По данным АВБ, задержание проведено в ночь на 28 февраля в городе Перемышль (Подкарпатское воеводство на юго-востоке Польши). Суд постановил арестовать задержанного сроком на три месяца.

"Действия в пользу России он осуществлял, используя статус журналиста. Благодаря этому он имел возможность свободно перемещаться по Европе и миру, в том числе по зонам вооруженных конфликтов и регионам с осложненной политической ситуацией", - цитирует радио слова представителя АВБ Станислава Жарына.

"Задержанный находился на территории Подкарпартского воеводства на протяжении нескольких дней. За время пребывания в Польше он получил информацию, использование которой российскими спецслужбами могло оказать негативное влияние на внутреннюю и внешнюю безопасность, а также на обороноспособность нашей страны", - отметил он.

"У задержанного выявлено значительное количество улик, которые сейчас подвергаются детальному анализу", - подчеркнул Жарын.

Представитель АВБ отметил, что перед задержанием этот человек планировал выехать на Украину.

В пресс-службе прокуратуры Польши в свою очередь сообщили, что задержание было проведено в одной из гостиниц Перемышля, при задержанном было обнаружено два паспорта и две карточки российских банков на разные имена.

"Данные расследования указывают на то, что задержанный занимался разведывательной деятельностью в Варшаве, Перемышле, Медыке (населенный пункт неподалеку от Перемышля - ИФ), других городах Польши, а также на территории Украины и других государств", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

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