Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны.

Подписание документа транслировалось в прямом эфире на государственном телеканале "Беларусь-1".

Торжественная церемония подписания проходит во Дворце независимости в Минске. По данным пресс-службы президента, на нее приглашены более 1 тыс. гостей.

"Обновлённый Основной Закон вступит в силу 15 марта - в День Конституции Республики Беларусь", - заявил Лукашенко.

Референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии прошел в стране 27 февраля. Согласно официальным данным ЦИК, за принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума.