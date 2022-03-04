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СНГ 04.03.2022 14:02

Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны.

Подписание документа транслировалось в прямом эфире на государственном телеканале "Беларусь-1".

Торжественная церемония подписания проходит во Дворце независимости в Минске. По данным пресс-службы президента, на нее приглашены более 1 тыс. гостей.

"Обновлённый Основной Закон вступит в силу 15 марта - в День Конституции Республики Беларусь", - заявил Лукашенко.

Референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии прошел в стране 27 февраля. Согласно официальным данным ЦИК, за принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума.

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