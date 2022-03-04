Лукашенко: санкции против России и Беларуси это надолго

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что санкции против Москвы и Минска это "надолго".

"Они (Запад - ИФ) уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, - это был бы для них подарок", - отметил Лукашенко в пятницу во время подписания решения республиканского референдума во Дворце республики в Минске.

Он добавил, что Беларусь "не принимала, не принимает и не намерена принимать участия в спецоперации РФ на территории Украины".

"Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена", - заявил он.