Лукашенко: санкции против России и Беларуси это надолго

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что санкции против Москвы и Минска это "надолго".
"Они (Запад - ИФ) уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, - это был бы для них подарок", - отметил Лукашенко в пятницу во время подписания решения республиканского референдума во Дворце республики в Минске.
Он добавил, что Беларусь "не принимала, не принимает и не намерена принимать участия в спецоперации РФ на территории Украины".
"Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена", - заявил он.
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