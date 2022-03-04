Азербайджан в 2021г сократил на 19% импорт пшеницы из России

Азербайджан в 2021 году импортировал 1 млн 148,06 тыс. тонн пшеницы, что на 15,9% меньше показателя 2020 года, 95,3% поставок пришлось на Россию, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $331,919 млн (рост на 11,8%).
Из общего объема импортируемой пшеницы 190,473 тыс. тонн (на сумму $57,969 млн) составили сорта твердой пшеницы, 951,112 тыс. тонн ($270,396 млн) мягкие сорта пшеницы и меслин, 6,475 тыс. тонн ($3,553 млн) - посевной пшеницы.
Основным поставщиком пшеницы в Азербайджан 2021 году оставалась Россия: импортировано 1 млн 94,236 тыс. тонн (спад на 18,9%) на общую сумму $315,191 млн (рост на 7,5%).
В целом на Россию пришлось 95,3% импорта пшеницы в Азербайджан.
Другим поставщиком пшеницы в Азербайджан в 2021 году являлся Казахстан: 52,746 тыс. тонн (рост в 3,5 раза) на общую сумму $15 млн 850,6 тыс. (рост в 4,7 раза).
Б.Рустамбеков
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