Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8764 RUR   0.0155 GBR   2.2687 TRY   0.1202

Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 107.67 -2.93 Brent 110.46 -2.47

Погода в Баку

  ночь день

АПК 04.03.2022 14:19

Азербайджан в 2021г сократил на 19% импорт пшеницы из России

Азербайджан в 2021 году импортировал 1 млн 148,06 тыс. тонн пшеницы, что на 15,9% меньше показателя 2020 года, 95,3% поставок пришлось на Россию, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $331,919 млн (рост на 11,8%).

Из общего объема импортируемой пшеницы 190,473 тыс. тонн (на сумму $57,969 млн) составили сорта твердой пшеницы, 951,112 тыс. тонн ($270,396 млн) мягкие сорта пшеницы и меслин, 6,475 тыс. тонн ($3,553 млн) - посевной пшеницы.

Основным поставщиком пшеницы в Азербайджан 2021 году оставалась Россия: импортировано 1 млн 94,236 тыс. тонн (спад на 18,9%) на общую сумму $315,191 млн (рост на 7,5%).

В целом на Россию пришлось 95,3% импорта пшеницы в Азербайджан.

Другим поставщиком пшеницы в Азербайджан в 2021 году являлся Казахстан: 52,746 тыс. тонн (рост в 3,5 раза) на общую сумму $15 млн 850,6 тыс. (рост в 4,7 раза).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПШЕНИЦА, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в 2021г сократил импорт пшеницы на 16%, экспорт фруктов - увеличил на 20% Азербайджан за 11 месяцев 2021г сократил импорт пшеницы на 17%, экспорт фруктов - увеличил на 18% Азербайджан в январе-октябре сократил импорт пшеницы на 22%, экспорт фруктов - увеличил на 21% Азербайджан в январе-сентябре сократил импорт пшеницы на 29%, экспорт фруктов - увеличил на 34% Азербайджан в январе-августе сократил импорт пшеницы на 30%, экспорт фруктов - увеличил на 10% Азербайджан в январе-июле сократил импорт пшеницы в 6%, экспорт фруктов - увеличил на 33%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az