Рада выступает за введение в Украину миротворческих сил

Украинский парламент высказывается за введение в Украину миротворческих сил, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
Как сообщает сайт Верховной Рады, одно из важных решений парламента сегодня - обращение к международным организациям, иностранным парламентам и правительствам по обеспечению защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.
Первый вице-спикер также напомнил, что Верховная Рада требует немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру.
"Требуем открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским", - добавил Корниенко.
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