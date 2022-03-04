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СНГ 04.03.2022 14:24

Рада выступает за введение в Украину миротворческих сил

Украинский парламент высказывается за введение в Украину миротворческих сил, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Как сообщает сайт Верховной Рады, одно из важных решений парламента сегодня - обращение к международным организациям, иностранным парламентам и правительствам по обеспечению защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

Первый вице-спикер также напомнил, что Верховная Рада требует немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру.

"Требуем открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским", - добавил Корниенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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