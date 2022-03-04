Черногория объявила российского дипломата персона нон-грата, ему дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну

Российский дипломат объявлен персона нон-грата в Черногории, сообщает в пятницу черногорская телерадиокомпания РТЦГ со ссылкой на МИД страны.

"Решение принято после того, как органы безопасности Черногории оценили действия российского дипломата. Они были признаны противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях", - цитирует телерадиокомпания сообщение МИД Черногории.

РТЦГ отмечает, что, согласно решению МИД, которое передано посольству России, дипломату дано 72 часа на то, чтобы он покинул страну.