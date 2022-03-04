Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8764 RUR   0.0155 GBR   2.2687 TRY   0.1202

Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 107.67 -2.93 Brent 110.46 -2.47

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.03.2022 17:30

Cisco приостановила деятельность в России и Белоруссии из-за событий на Украине

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. приостановил все бизнес-операции в России и Белоруссии из-за событий на Украине.

"Cisco останавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии и сосредоточится на поддержке наших сотрудников, клиентов и партнеров в Украине, а также будет предоставлять гуманитарную помощь и усиливать меры по защите украинских организаций от киберугроз. Мы поддерживаем Украину", - говорится в письме главного исполнительного директора компании Чака Роббинса в письме сотрудникам, доступ к которому получил MarketWatch.

Cisco стала очередной американской компанией, принявшей решение о приостановке или ограничении деятельности на территории РФ из-за ситуации вокруг Украины. Среди этих компаний Apple Inc., Oracle Corp., Boeing Co., Exxon Mobile Corp. и Walt Disney Co.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az