Cisco приостановила деятельность в России и Белоруссии из-за событий на Украине

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. приостановил все бизнес-операции в России и Белоруссии из-за событий на Украине.
"Cisco останавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии и сосредоточится на поддержке наших сотрудников, клиентов и партнеров в Украине, а также будет предоставлять гуманитарную помощь и усиливать меры по защите украинских организаций от киберугроз. Мы поддерживаем Украину", - говорится в письме главного исполнительного директора компании Чака Роббинса в письме сотрудникам, доступ к которому получил MarketWatch.
Cisco стала очередной американской компанией, принявшей решение о приостановке или ограничении деятельности на территории РФ из-за ситуации вокруг Украины. Среди этих компаний Apple Inc., Oracle Corp., Boeing Co., Exxon Mobile Corp. и Walt Disney Co.
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