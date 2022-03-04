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СНГ 04.03.2022 17:31

Гид Michelin объявил о приостановке деятельности в России

Гид Michelin из-за ситуации вокруг Украины объявил о приостановке деятельности в России менее через полгода после присвоения первых звезд московским ресторанам, сообщает Le Figaro.

"В этой ситуации мы решили не продвигать направление "Москва". В этом году мы не будем делать отбор ресторанов в российской столице для справочника, а все проекты развития гида Michelin в России будут заморожены. Кроме того, приостанавливаются публикации, касающиеся московских ресторанов, в наших социальных сетях, на сайте и в приложении", - цитирует газета заявление гида.

В нем подчеркивается, что "эти решения не ставят под сомнение талант шеф-поваров и их команд в 69 ресторанов, которые были отмечены звездами и рекомендациями Michelin в октябре прошлого года".

Как напоминает издание, запуск первого гида Michelin в Москве стал масштабным событием в октябре 2021 года. Два ресторана столицы получили по две звезды, семь - по одной, 15 были отмечены знаком BIB Gourmand как предоставляющие "хорошую еду за приемлемые деньги". Всего в первый гид вошли 69 рекомендованных заведений.

Гид Michelin ("Красный гид") - наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1900 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin - от одной до трех. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды - наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.

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