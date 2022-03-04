В НАТО хотят сохранить каналы для дипломатии с Россией открытыми - Столтенберг

Отношения НАТО с Россией изменились, однако в альянсе все равно настроены на сохранение каналов для дипломатии, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Министры согласились, что отношения НАТО с Россией фундаментально изменились на долгое время. Но мы привержены сохранению открытых каналов для дипломатии и устранения конфликтных ситуаций", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

Он добавил, что это необходимо для избежание эскалации, недопонимания и неверных оценок ситуации.

Встреча глав МИД стран НАТО прошла 4 марта в Брюсселе. Также в совещании приняли участие главы МИД Финляндии и Швеции и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.