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04.03.2022 17:41

В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов

Инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети на освобождённых территориях достигнут 23 миллиона манатов. В результате, до конца 2022 года, число мобильных базовых станций компании установленных в Карабахе превысит 100 единиц.

Сегодня, мобильная сеть Bakcell уже доступна в Шуше и на Джыдыр Дюзю, а также на различных территориях таких районов как Джебраил, Зангилан, Физули, Агдам, Тертер и Ходжавенд. Более того, сеть Bakcell охватывает территории Международного Аэропорта Физули и строящегося Зангиланского Международного Аэропорта.

Нужно отметить что при установке своей сети в Карабахе, Bakcell применяет стандарт самой скоростной мобильной сети в Азербайджане. Первый оператор мобильной связи Азербайджана и провайдер самого скоростного мобильного интернета в стране – компания Bakcell является частью NEQSOL Holding.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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