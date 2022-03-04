Турция ограничивает экспорт муки, зернобобовых культур, растительного масла, мяса

Турция, являющаяся одним из крупных мировых импортеров зерна и экспортеров муки, на фоне роста цен на зерно и перебоев с поставками запретила отгрузки некоторых продуктов переработки зерновых и зернобобовых культур за рубеж.

Как сообщила "Интерфаксу" директор российского представительства Agrozan Commodities DMCC Сабина Содикова со ссылкой на официальный правительственный вестник Resmi Gazete и турецких партнеров, ограничения коснутся, прежде всего, экспорта пшеничной, кукурузной, ржаной муки, булгура и прочих продуктов из злаковых культур.

По ее словам, в список также попали все зернобобовые, включая чечевицу, горох, фасоль. Соответствующие директивы уже поступили в Минсельхоз Турции.

Содикова также сообщила, что два с лишним года назад Турция приняла решение о том, что на экспорт должна отправляться только мука, выработанная из импортной пшеницы, "то есть мука из внешнего зерна". "Та мука, что экспортируется, не может быть выработана из собственного зерна", - уточнила она.

По ее словам, Турция ежегодно импортирует в среднем порядка 4 млн тонн пшеницы, соответственно, выработанные из нее 3 млн тонн муки идут на экспорт. "Доля России здесь в прошлом году была 80%, в этом году из-за российских экспортных пошлин - 50%. Остальные 50% - это были поставки из Украины, Болгарии и Румынии", - сказала она.

Содикова также сообщила, что в настоящее время также действует запрет на экспорт из Турции растительного масла. "А сегодня в этот список добавлены мясо и еще некоторые крупы. Кроме того, не исключен также скорый запрет на экспорт макаронных изделий", - сказала она.

Запрет на экспорт будет действовать до 31 мая 2022 года.