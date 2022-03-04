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СНГ 04.03.2022 17:54

Переговоры Украины и России будут продолжаться несмотря на трудности - представитель Киева

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны на российско-украинских переговорах занимают жесткие позиции, однако переговоры должны продолжаться.

"Позиция РФ жесткая... Но позиция верховного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жесткая. Потому переговоры будут идти тяжело. Но они будут идти", - заявил Подоляк на пресс-конференции во Львове.

При этом он подчеркнул, что "Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут так или иначе принизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу".

Подоляк добавил, что позиция Украины в переговорном процессе усилена западными партнерами, а также отметил, что представителям Киева понятны мотивы представителей российской делегации.

"Делегация Украины четко понимает психологическое состояние тех, с кем мы работаем, какие у них есть цели, на какие интеллектуальные основы они опираются, то есть что они понимают про Украину, а что нет. Нам, в принципе, достаточно комфортно работать, понимая мотивы РФ", - сказал Подоляк.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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