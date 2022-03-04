Верховная рада разрешила начать процесс экспроприации собственности РФ на территории Украины

Верховная рада разрешила начать процесс изъятия имущества и средств Российской Федерации и её резидентов, находящихся на территории Украины, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

" (...) Принудительное изъятие в Украине имущества и средств РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости ...", - указывается в сообщении в телеграм-канале.

Решение о принудительном изъятии на Украине объектов права собственности РФ и его резидентов принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом президента Украины.