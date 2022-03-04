Армянская авиакомпания Flyone Armenia увеличивает число рейсов в РФ до пяти в неделю

Армянская авиакомпания Flyone Armenia, с 1 марта запустившая регулярные прямые авиарейсы по маршруту Ереван - Москва - Ереван, увеличит количество выполняемых рейсов, заявил "Интерфаксу" председатель правления компании Арам Ананян.

"С 14 марта рейсы будут увеличены с двух до пяти в неделю", - сказал Ананян.

Он отметил, что компания планирует открыть рейсы также в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск.

Ранее Flyone Armenia получила разрешение на выполнение рейсов из Еревана в Стамбул.

FlyOne Armenia - "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. 29 октября 2021 года получила сертификат воздушного оператора.