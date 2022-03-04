Армянская авиакомпания Flyone Armenia увеличивает число рейсов в РФ до пяти в неделю

Армянская авиакомпания Flyone Armenia, с 1 марта запустившая регулярные прямые авиарейсы по маршруту Ереван - Москва - Ереван, увеличит количество выполняемых рейсов, заявил "Интерфаксу" председатель правления компании Арам Ананян.
"С 14 марта рейсы будут увеличены с двух до пяти в неделю", - сказал Ананян.
Он отметил, что компания планирует открыть рейсы также в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск.
Ранее Flyone Armenia получила разрешение на выполнение рейсов из Еревана в Стамбул.
FlyOne Armenia - "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. 29 октября 2021 года получила сертификат воздушного оператора.
В Киеве сообщили о возможном продолжении российско-украинских переговоров 5 или 6 марта
Bakcell доведет инвестиции в Карабах и Восточный Зангезур до 23 млн манатов
Глава МИД Турции обсудит в Баку двухсторонние связи и региональную повестку
Henkel остановит инвестиции в РФ
Microsoft приостанавливает продажи в РФ на фоне операции на Украине
Турция ограничивает экспорт муки, зернобобовых культур, растительного масла, мяса
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Шольц и Путин провели переговоры по Украине, условились продолжать диалог - правительство ФРГ
Верховная рада разрешила начать процесс экспроприации собственности РФ на территории Украины
Переговоры Украины и России будут продолжаться несмотря на трудности - представитель Киева
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
Новая кампания от Yelo Bank для прекрасных дам
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров