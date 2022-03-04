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Туризм 04.03.2022 18:18

Армянская авиакомпания Flyone Armenia увеличивает число рейсов в РФ до пяти в неделю

Армянская авиакомпания Flyone Armenia, с 1 марта запустившая регулярные прямые авиарейсы по маршруту Ереван - Москва - Ереван, увеличит количество выполняемых рейсов, заявил "Интерфаксу" председатель правления компании Арам Ананян.

"С 14 марта рейсы будут увеличены с двух до пяти в неделю", - сказал Ананян.

Он отметил, что компания планирует открыть рейсы также в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск.

Ранее Flyone Armenia получила разрешение на выполнение рейсов из Еревана в Стамбул.

FlyOne Armenia - "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. 29 октября 2021 года получила сертификат воздушного оператора.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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