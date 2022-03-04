Microsoft приостанавливает продажи в РФ на фоне операции на Украине

Корпорация Microsoft Corp.приостанавливает продажи новых продуктов и услуг в России, говорится в блоге корпорации со ссылкой на ее президента Брэда Смита.
"Сообщаем, что мы приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - говорится в сообщении.
Кроме того, в настоящее время корпорация работает в координации и тесном сотрудничестве с властями США, ЕС и Великобритании и "останавливает большую часть направлений бизнеса в РФ в соответствии с санкционными решениями властей".
"По мере развития ситуации" корпорация не исключает, что "будет принимать дополнительные шаги", указано в заявлении Microsoft.
Кроме того, корпорация продолжает сотрудничество с украинскими специалистами по кибербезопасности - по защите от хакерских атак со стороны РФ.
В российской пресс-службе Microsoft получить комментарий не удалось.
Ранее аналогичные заявления сделали компании SAP, Intel и Oracle.
Так, например, гендиректор SAP CE Кристиан Кляйн заявлял об остановке бизнеса компании в РФ из-за санкций и о приостановке всех продаж услуг и продуктов SAP в РФ. При этом никаких подробностей об остановке своей деятельности в РФ компания не сообщала.
Позднее в "САП СНГ" (российская "дочка" SAP) "Интерфаксу" сообщили, что компания продолжаем поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля.
"Мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России", - сказали в компании.
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