Шольц и Путин провели переговоры по Украине, условились продолжать диалог - правительство ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонные переговоры по Украине, договорились продолжать контакты, говорится в заявлении правительства ФРГ.

"Президент Путин проинформировал канцлера, что Россия и Украина на эти выходные наметили третий раунд переговоров. Путин и Шольц договорились в скором будущем провести еще разговоры", - отмечается в документе.

Шольц призвал власти РФ немедленно прекратить военные действия в Украине и открыть гуманитарные коридоры в зоны конфликта.