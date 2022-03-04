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Дальнее зарубежье 04.03.2022 19:09

Шольц и Путин провели переговоры по Украине, условились продолжать диалог - правительство ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонные переговоры по Украине, договорились продолжать контакты, говорится в заявлении правительства ФРГ.

"Президент Путин проинформировал канцлера, что Россия и Украина на эти выходные наметили третий раунд переговоров. Путин и Шольц договорились в скором будущем провести еще разговоры", - отмечается в документе.

Шольц призвал власти РФ немедленно прекратить военные действия в Украине и открыть гуманитарные коридоры в зоны конфликта.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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