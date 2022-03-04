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Внешняя политика 04.03.2022 19:14

В Киеве сообщили о возможном продолжении российско-украинских переговоров 5 или 6 марта

Третий раунд переговоров Украины и РФ может состояться в субботу или воскресенье, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"Третий этап (переговоров с РФ) может быть завтра или послезавтра. Мы ожидаем, мы в постоянном контакте с ними. Когда будет понятно, что мы (с ними) готовы идти дальше и говорить о прекращении огня, у нас есть опция: мы едем буквально хоть сейчас", - заявил Подоляк в пятницу на совместной пресс-конференции с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Отвечая на вопрос, почему переговоры проходят в Белоруссии, он сообщил, что причиной является отказ России вести переговоры в других странах-посредниках. "Возможно, позднее будет другая страна, потому что мы хотели взять опцию в виде Турции или Польши. К сожалению, Беларусь инфраструктурно используется как плацдарм для атаки на наши города", - сказал Подоляк.

Он также сообщил, что создана и функционирует рабочая группа, куда входят представители Украины, России и Международного комитета Красного Креста по созданию гуманитарных коридоров эвакуации людей из "горячих точек". "Мы сейчас обсуждаем, как логистически эвакуировать людей, завозить туда продукты питания, медикаменты и т.д. Я думаю, что сегодня на протяжении дня мы уже будем иметь четкое понимание, например, по Мариуполю, Волновахе, какой коридор там будет", - резюмировал Подоляк.

Накануне по окончании второго раунда переговоров Подоляк сообщил, что он не привел к результатам, на которые рассчитывала украинская сторона. К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - сказал Подоляк. - Договорились продолжить переговоры уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки".

Со своей стороны, руководитель российской делегации Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров сообщил, что удалось найти взаимопонимание по части вопросов, в том числе, о поддержании режима гуманитарных коридоров для гражданского населения. "Мы подробно обсудили все три блока вопросов. Вопрос - военный, второй - международно-гуманитарный, третий вопрос - это будущего политического урегулирования конфликта", - сказал Мединский. - По части из них удалось найти взаимопонимание, но главный вопрос, который решили сегодня - это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений".

"Поэтому представители министерства обороны РФ и министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения ", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, СРОКИ


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