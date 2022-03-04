Henkel остановит инвестиции в РФ

Производитель косметики и бытовой химии Henkel останавливает новые инвестиции в РФ, а также прекратит рекламные кампании в государственных медиа и всю спонсорскую активность.

"Мы полностью соблюдаем санкции в отношении России, ее правительства и финансового сектора. Помимо соблюдения санкций, мы заморозим все будущие инвестиции в Россию", - заявил CEO Henkel Карстен Кнобель (его слова процитированы в сообщении компании).

При этом Henkel продолжит поставлять на российский рынок товары первой необходимости, такие как товары для дома и личной гигиены, будет следить за развитием событий и примет решение о дальнейших шагах.

"Мы разделяем шок по поводу войны на Украине и поддерживаем призыв мирового сообщества к России немедленно вывести вооруженные силы с Украины. Мы надеемся, что дипломатическое решение все же может быть найдено, и боевые действия удастся прекратить, чтобы избежать дальнейших страданий и гуманитарного кризиса", - заявил Кнобель.