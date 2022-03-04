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Бизнес и законодательство 04.03.2022 21:28

Fitch понизило рейтинги Делопортс, Global Ports и DME

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ООО "ДелоПортс", Global Ports и DME Ltd. (оператор аэропорта "Домодедово").

Как говорится в пресс-релизе агентства, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "ДелоПортс" снижен до "B" с "B+", рейтинги Global Ports - до "B" с "BB+", DME - до "CCC" с "BB".

Рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом.

Рейтинговые действия следуют за понижением рейтингов России. Как сообщалось, накануне Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ до "B" с "BBB", поместив его на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения.

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Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИИ, ТРАНСПОРТ, РЕЙТИНГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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