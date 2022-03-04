Fitch понизило рейтинги Делопортс, Global Ports и DME

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ООО "ДелоПортс", Global Ports и DME Ltd. (оператор аэропорта "Домодедово").

Как говорится в пресс-релизе агентства, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "ДелоПортс" снижен до "B" с "B+", рейтинги Global Ports - до "B" с "BB+", DME - до "CCC" с "BB".

Рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом.

Рейтинговые действия следуют за понижением рейтингов России. Как сообщалось, накануне Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ до "B" с "BBB", поместив его на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения.