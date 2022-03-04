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Культура 04.03.2022 21:34

BBC приостанавливает работу своих сотрудников в РФ

Британская радиовещательная корпорация временно приостанавливает работу своих сотрудников в России в связи с принятым законом об уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщил гендиректор BBC Тим Дейви.

"Этот закон, судя по всему, криминализует независимую журналистику. Он не оставляет нам никаких вариантов, кроме как временно приостановить работу всех журналистов BBC и других сотрудников в Российской Федерации, пока мы оцениваем все последствия этого вызывающего сожаление развития событий", - говорится в заявлении гендиректора BBC Тима Дейви, распространенном медиакорпорацией в пятницу.

В сообщении уточняется, что работа новостной службы BBC в России будет продолжена из-за рубежа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ВВС, РАБОТА, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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