BBC приостанавливает работу своих сотрудников в РФ

Британская радиовещательная корпорация временно приостанавливает работу своих сотрудников в России в связи с принятым законом об уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщил гендиректор BBC Тим Дейви.
"Этот закон, судя по всему, криминализует независимую журналистику. Он не оставляет нам никаких вариантов, кроме как временно приостановить работу всех журналистов BBC и других сотрудников в Российской Федерации, пока мы оцениваем все последствия этого вызывающего сожаление развития событий", - говорится в заявлении гендиректора BBC Тима Дейви, распространенном медиакорпорацией в пятницу.
В сообщении уточняется, что работа новостной службы BBC в России будет продолжена из-за рубежа.
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