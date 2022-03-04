В ООН обеспокоены ситуацией в районе Запорожской АЭС, призывают обеспечить высокий уровень безопасности ядерного объекта

Замгенсека ООН Розмари Дикарло в пятницу выразила обеспокоенность ситуацией в районе Запорожской АЭС и призвала к усилиям по предотвращению "ядерных инцидентов".

"Генеральный секретарь (ООН - ИФ) с большой тревогой следил за сообщениями о столкновениях близ Запорожской атомной электростанции на Украине. (...) Ведение военных действий близ ядерных объектов и другой важной гражданской инфраструктуры не только неприемлемо, но и крайне безответственно", - заявила Дикарло.

По ее словам, "авария на Чернобыльской АЭС является многолетним примером того, почему необходимо обеспечить высокие стандарты безопасности на всех АЭС".

"Необходимо принять все усилия, чтобы избежать катастрофических ядерных инцидентов", - добавила она.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.