Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8764 RUR   0.0155 GBR   2.2687 TRY   0.1202

Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 107.67 -2.93 Brent 110.46 -2.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.03.2022 21:55

В ООН обеспокоены ситуацией в районе Запорожской АЭС, призывают обеспечить высокий уровень безопасности ядерного объекта

Замгенсека ООН Розмари Дикарло в пятницу выразила обеспокоенность ситуацией в районе Запорожской АЭС и призвала к усилиям по предотвращению "ядерных инцидентов".

"Генеральный секретарь (ООН - ИФ) с большой тревогой следил за сообщениями о столкновениях близ Запорожской атомной электростанции на Украине. (...) Ведение военных действий близ ядерных объектов и другой важной гражданской инфраструктуры не только неприемлемо, но и крайне безответственно", - заявила Дикарло.

По ее словам, "авария на Чернобыльской АЭС является многолетним примером того, почему необходимо обеспечить высокие стандарты безопасности на всех АЭС".

"Необходимо принять все усилия, чтобы избежать катастрофических ядерных инцидентов", - добавила она.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, УКРАИНА, АЭС, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


Похожие новости


Международный суд ООН назначил на 7 и 8 марта слушания по ситуации на Украине ООН нужно наращивать гуманитарное присутствие на Украине СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине Зеленский призывает лишить РФ права голоса в СБ ООН Зеленский заявил, что Украина направила иск против РФ в международный суд ООН в Гааге Блинкен и Гутерриш обсудили кризис вокруг Украины и необходимость оказания гумпомощи - Госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az