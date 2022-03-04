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Транспорт и связь 04.03.2022 21:58

FedEx приостанавливает отправку грузов и посылок из РФ и внутри страны

Американская FedEx Corp. (SPB:FDX), одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, объявила о приостановке отправки грузов и посылок на экспорт и по России.

С 4 марта FedEx приостанавливает отправки из РФ, а также внутрироссийские операции с грузами и посылками, говорится в уведомлении на сайте компании.

Все отправки, следующие транзитом в Россию, в том числе те, которые были приняты по состоянию на 24 февраля, по возможности будут возвращены отправителю. Они будут возращены бесплатно по опции Economy service. Отправки, уже находящиеся в России, будут доставлены, уведомляет компания.

В конце февраля FedEx объявил о приостановке доставки писем и посылок в Россию.

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Тэги: РОССИЯ, FEDEX, ПОСЫЛКИ, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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