Роскомнадзор блокирует Facebook в РФ - ведомство

Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook в качестве ответной меры на блокировку аккаунтов российских СМИ, сообщили в ведомстве.

"4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

По данным РКН, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

"В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру"", - уточнили в ведомстве.

В РКН сообщили, что подобные ограничения запрещены Федеральным законом 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятым, в том числе, "для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах".

В Роскомнадзоре 25 февраля сообщили о замедлении трафика Facebook в РФ в связи с цензурой российских СМИ на платформе.