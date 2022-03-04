Войска Нахчыванского гарнизона отработали уклонение от ударов условного противника и выполнение огневых задач

В войсках Нахчыванского гарнизона состоялись занятия по командирской подготовке с участием командиров батальонов, дивизионов и их заместителей, сообщили в Минобороны.
"На занятиях по командирской подготовке с участием командиров батальонов, дивизионов и их заместителей была продемонстрирована методика организации и подготовки тактико-строевых учений на основе опыта, обретенного во время Отечественной войны, отмечена важность проведения оперативно-тактических расчетов при планировании действий войск и принятии решений", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что в ходе занятий с применением современной танковой техники в бою в дневное и ночное время на практике было отработано уклонение от ударов условного противника и выполнение огневых задач, минуя минные поля и заслоны.
Кроме того, были отработаны вопросы эвакуации техники, поврежденной в ходе боевых действий, и при преодолении естественных преград, приведения ее в состояние готовности к повторному применению, а также деятельность ремонтных мастерских.
"В заключение было подчеркнуто достижение поставленных целей, даны соответствующие поручения по повышению боеготовности подразделений", - подчеркнули в Минобороны.
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