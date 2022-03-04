Нефть продолжит дорожать из-за геополитического фактора, целью Brent выступает $120-150 за баррель - профучастники

Нефть продолжит дорожать в ближайшее время из-за геополитического фактора - беспрецедентного санкционного давления Запада на Россию из-за ее военной операции на Украине, которое подогревает ожидания временного отказа нерезидентов от поставок российского сырья и рост дефицита предложения. Ближайшими целями роста для марки Brent может стать коридор $120-150 за баррель, при этом рост цен и на остальные сырьевые товары может вылиться в новый виток ускорения общемировой инфляции, полагают эксперты инвесткомпаний, опрошенные "Интерфаксом".

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, сохраняющееся нежелание ряда европейских покупателей приобретать российскую нефть усиливает дефицит предложения и способствует уверенному росту котировок наиболее популярных видов сырья. А вот нефти марки Urals расти труднее - ее дисконт к Brent на спотовом рынке на этой неделе превышал $18, обновив исторический максимум. Есть опасения дальнейшего увеличения спредов российской нефти к ведущим маркам: конъюнктурно, отечественную нефть продавать в Европу сейчас сложнее, а транспортировать - дороже из-за геополитики.

В четверг Brent обновила максимум c лета 2013 года, поднявшись к отметке $120 за баррель, после чего скорректировалась (в пятницу Brent стоит меньше $115 за баррель). Выход нефти на пики 2012 года, в район $120-130 за баррель, причем уже в ближайшее время, становится базовым сценарием, считает Локтюхов.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, если учитывать санкции, которые уже введены против России, то США и союзники готовы пойти на достаточно большие издержки, чтобы наказать Москву за действия на Украине. Прежде ограничения во многом принимались с оглядкой на финансовые последствия, но в этот раз наложенные санкции нанесут вред в основном экономике Европы, хотя и США могут частично пострадать. В стратегическом плане разогрев инфляции может быть даже полезен Европе и США, так как позволит "сжечь" значительную часть долга. В рамках этой логики отказ от российской нефти вполне возможен. Однако Россия является крупнейшим экспортером, поставляя на мировой рынок до 5 млн б/с сырой нефти и до 2,5-2,8 млн б/с нефтепродуктов.

На текущий момент в ОПЕК+ не торопятся с форсированием восстановления добычи, да и возможности для этого есть лишь у Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. В совокупности эти страны могут дополнительно дать рынку до 1 млн б/с в течение ближайших недель. Для более радикального увеличения поставок необходимо снимать санкции с Ирана и Венесуэлы, что позволит увеличить предложение в пределах 0,5-0,8 млн б/с в ближайшие 1-2 месяца. Сами США могут в течение нескольких месяцев поднять производство до 12,0 млн б/с. Суммарно в мировой экономике нет таких дополнительных объемов, которые позволят отказаться от российских поставок без взрывного роста цен. То есть ограничение поставок на треть еще возможно, но делает мировой рынок нефти дорогим и уязвимым перед вероятными шоками.

Текущие проблемы с оплатой и логистикой доставки нефти из РФ уже привели к росту котировок Brent в район $115-120 за баррель, что, естественно, не является пределом для сложившейся ситуации. Если же будет объявлено эмбарго на российский нефтяной экспорт, даже со стороны Европы и США, то это способно привести к обновлению Brent исторических максимумов в районе $145-147 за баррель. Через какое-то время поставки могут быть переориентированы на Китай и другие азиатские страны, но вряд ли этот период будет коротким. Поэтому в течение всего года нефть будет оставаться довольно дорогой, даже без применения эмбарго, считает Кочетков.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, очевидно, что, наложив санкции на российский сырьевой экспорт, ЕС будет искать других поставщиков. Поскольку это процесс небыстрый и трудноосуществимый, в ближайшие 6-9 месяцев цены на нефть марки Brent могут закрепиться выше $100 за баррель. Закрыть дефицит в ситуации срыва поставок из России пока нечем, поскольку сейчас в мире и так имеется нехватка углеводородного сырья из-за неспособности стран ОПЕК+ нарастить свою добычу вслед за растущим спросом. Если по газу ЕС еще может найти альтернативных поставщиков, то полностью восполнить объемы поставок российской нефти в Европу никто не сможет, даже если цена на нефть на местном рынке улетит к $150 за баррель. Поэтому решение о полном нефтяном эмбарго России выглядит маловероятным.

Аналитики западных банков подсчитали, отмечает Потавин, что в случае введения полного эмбарго против российской нефти котировки Brent могут подскочить до $200 за баррель. Например, эксперты банка Bank of America считают, что каждый 1 млн б/с, убранный с рынка, приведет к росту цены барреля на $20. Но Россия из-за возможного эмбарго потеряет экспортную выручку и никак не выиграет от дальнейшего роста цен, считает аналитик.

Для Европы и США текущие высокие цены на нефть означают дальнейший рост инфляции. Пока ядерная сделка с Ираном не будет заключена, единственным фактором, который может как-то сбалансировать цены на рынке, является глобальное падение спроса. Это вполне может произойти из-за того разрыва отношений и потерь для бизнеса и населения, который случился между Россией и остальными развитыми странами. Все это, видимо, впоследствии приведет к снижению экономической активности в мире, а значит, и снижению спроса на энергоносители, полагает аналитик "Финама".

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что нефть с начала весны взлетела почти на 20%. ОПЕК+ сохранил квоты увеличения добычи в апреле на плановом уровне в 400 тыс. б/с, заявив, что "рынок хорошо сбалансирован", а текущий рост вызван "геополитическими событиями".

Определенная логика в этом есть, однако есть уверенность, что увеличивать добычу сверх плана картель ОПЕК+ не стал из-за технической невозможности сделать это, полагает Антонов. На фоне поступающих сообщений, что зарубежные потребители отказываются от российской нефти, спред между ней и эталоном Brent достиг $15-17 против "нормальных" $2-4. Но и тут картина неоднозначная - просто западные банки, обслуживающие поставки, еще не поняли, как работать в нынешних условиях с российскими банками, и боятся попасть под вторичные санкции, считает эксперт.

Разговоры о стратегическом отказе от российской нефти, по его мнению, также мало сообразуются с реальностью. ОПЕК+ добывает меньше "разрешенного" уровня, а добыча в США уже долгое время держится в районе 11,6-11,8 млн б/с безо всяких тенденций к росту. Так что заместить российскую нефть пока просто нечем. Поэтому не будет удивительным, если котировки нефти Brent окажутся в районе $130 за баррель. Без сомнений, если рост цен сырьевых цен не остановится, то по инфляции в еврозоне и США будет нанесен очень сильный удар. Остается надеяться, что это станет причиной для снижения давления Запада на Россию, а заодно поддержит котировки многих российских компаний при возобновлении торгов на "Мосбирже", считает Антонов.

По словам главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, резкий рост цен на все сырье может вызвать всплеск неконтролируемой инфляции в США. Он обращает внимание, что на днях департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США заявил, что намерен поддерживать платежи за импортируемые из России энергоресурсы, "чтобы защитить американцев, партнеров и союзников от высоких цен". Ведомство подчеркнуло, что такие операции не запрещены санкциями.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, ралли нефти в конце недели замедлилось на фоне сообщений по поводу прогресса в переговорах о иранской ядерной сделке. Дополнительным драйвером могло стать сокращение длинных спекулятивных позиций после роста более чем на 20% за неполных три дня. В то же время ситуация по-прежнему располагает к сохранению высоких цен, в США рассматривается законопроект об отказе от поставок российской нефти, решение не принято, но неопределенность тревожит участников рынка.

Объемы иранского экспорта нефти не сравнятся с текущими поставками из РФ: на российскую нефть приходится около 8% всех поставок нефти в мире, и риски с перебоями тревожат участников рынка. Ограничений еще не было, но ряд чиновников в США и ЕС призывают к "отключению" российской нефти, что заставляет сервисные компании отказываться от новых сделок по Urals.

В условиях и без того высоких цен на топливо отказ от российской нефти может ухудшить ситуацию и вызвать недовольство потребителей в США, полагает эксперт. Кроме того, российская нефть обладает определенными свойствами, которые делают ее оптимальной для целого ряда НПЗ, в том числе работавших ранее с венесуэльской нефтью. Подыскать замену может быть не так просто. Поэтому перспективы отказа от российской нефти в США не очевидны, и эта неопределенность нервирует рынки. На краткосрочном горизонте цены могут оставаться выше $110 за баррель, считает Галактионов.

Нефтяной рынок в четверг обновил многолетние максимумы, после чего скорректировался. Крупные зарубежные покупатели бойкотируют российскую нефть из-за ситуации вокруг Украины, стараясь найти альтернативные источники поставок, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту цен.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 20:01 в пятницу составила $114,62 за баррель (+3,8% и -2,2% накануне), апрельский фьючерс на WTI стоит $112,42 за баррель (+4,4% и -2,7% в четверг).

Согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects, порядка 70% российской нефти, поставляемой на экспорт, с трудом находит покупателей. Как сообщают источники "Интерфакса", "Сургутнефтегаз", продающий в портах нефть на спотовом рынке (основные объемы компания транспортирует по нефтепроводам), до сих пор не смог продать ни одной танкерной партии на март из запланированных 1,5 млн тонн.

Решение Международного энергетического агентства (МЭА) высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов не смогло успокоить опасения рынка.

Страны ОПЕК+ при этом не намерены ускорять темпы наращивания производства нефти, в среду они приняли решение о сохранении плана по увеличению квот на добычу в апреле на 400 тыс. б/с.

В ходе заседания в среду было отмечено, что "текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно его перспектив указывают на хорошо сбалансированный рынок", и что "нынешняя волатильность вызвана не изменениями фундаментальных показателей рынка, а текущими геополитическими событиями".