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ТЭК 04.03.2022 22:49

МЭА высвободит из резервов 61,7 млн барр. нефти, больше всех поставят США, Япония и Южная Корея

Государства-участники Международного энергетического агентства (МЭА) распределили между собой доли по поставкам нефти в рамках соглашения о высвобождении из резервов запасов нефти, говорится в сообщении МЭА.

Всего из резервов будет высвобождено 61,71 млн баррелей. Больше всех поставят США - 30 млн барр., Япония - 7,5 млн барр., Южная Корея - 4,42 млн барр.

Поставки из запасов европейских стран составят 17,714 млн барр нефти. В частности, Германии высвободит 3,215 млн баррелей, Великобритании - 2,2 млн барр., Италии - 2,041 млн барр., Испании - 2 млн барр.

Меньше всех на рынок из резервов поставят Эстония - 36 тыс. барр., Люксембург - 109 тыс. барр., Литва - 115 тыс. барр., Ирландия - 222 тыс. барр.

Как сообщалось, 3 марта министры МЭА на внеочередном заседании приняли решение высвободить 60 млн барр. нефти из стратегических резервов. В организации отмечали, что решение позволит избежать дефицита на фоне истощения коммерческих запасов и повышенной волатильности цен, а также вооруженного конфликта на Украине.

Ниже представлена таблица, в тыс. барр.:

Страна Квота
Австралия 1692
Австрия 387
Бельгия 258
Эстония 36
Финляндия 377
Франция 1500
Германия 3215
Греция 303
Венгрия 266
Ирландия 222
Италия 2041
Япония 7500
Южная Корея 4420
Литва 115
Люксембург 109
Нидерланды 823
Новая Зеландия 384
Норвегия 409
Польша 1052
Испания 2000
Швеция 551
Швейцария 350
Турция 1500
Великобритания 2200
США 30000
ВСЕГО 61710
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Тэги: МИР, МЭА, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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