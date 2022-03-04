МЭА высвободит из резервов 61,7 млн барр. нефти, больше всех поставят США, Япония и Южная Корея

Государства-участники Международного энергетического агентства (МЭА) распределили между собой доли по поставкам нефти в рамках соглашения о высвобождении из резервов запасов нефти, говорится в сообщении МЭА.
Всего из резервов будет высвобождено 61,71 млн баррелей. Больше всех поставят США - 30 млн барр., Япония - 7,5 млн барр., Южная Корея - 4,42 млн барр.
Поставки из запасов европейских стран составят 17,714 млн барр нефти. В частности, Германии высвободит 3,215 млн баррелей, Великобритании - 2,2 млн барр., Италии - 2,041 млн барр., Испании - 2 млн барр.
Меньше всех на рынок из резервов поставят Эстония - 36 тыс. барр., Люксембург - 109 тыс. барр., Литва - 115 тыс. барр., Ирландия - 222 тыс. барр.
Как сообщалось, 3 марта министры МЭА на внеочередном заседании приняли решение высвободить 60 млн барр. нефти из стратегических резервов. В организации отмечали, что решение позволит избежать дефицита на фоне истощения коммерческих запасов и повышенной волатильности цен, а также вооруженного конфликта на Украине.
Ниже представлена таблица, в тыс. барр.:
|Страна
|Квота
|Австралия
|1692
|Австрия
|387
|Бельгия
|258
|Эстония
|36
|Финляндия
|377
|Франция
|1500
|Германия
|3215
|Греция
|303
|Венгрия
|266
|Ирландия
|222
|Италия
|2041
|Япония
|7500
|Южная Корея
|4420
|Литва
|115
|Люксембург
|109
|Нидерланды
|823
|Новая Зеландия
|384
|Норвегия
|409
|Польша
|1052
|Испания
|2000
|Швеция
|551
|Швейцария
|350
|Турция
|1500
|Великобритания
|2200
|США
|30000
|ВСЕГО
|61710
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