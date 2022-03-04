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Дальнее зарубежье 04.03.2022 23:06

Боррель: ЕС разрабатывает новые санкции против РФ, но важно получить эффект от уже принятых

В Евросоюзе обдумывают очередной пакет санкций против России в связи с украинской ситуацией, но важно также реализовать уже принятые меры, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы размышляли над новым пакетом санкций, который может быть объявлен в ближайшие дни. Например, мы можем увеличить число российских банков, которые будут отключены от SWIFT", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе вечером в пятницу после завершения внеочередного Совета ЕС на уровне глав МИД, посвященного событиям на Украине.

При этом Боррель отметил, что конкретных решений по тому или иному банку пока не было. Соответствующие предложения направлены в техническую группу, которая рассмотрит различные банки с возможной перспективой их включения в санкционный список.

В то же время Боррель подчеркнул важность тех санкций, которые уже были приняты Евросоюзом. Так, он назвал "хорошей новостью" дефолт по российским рублевым облигациям, в результате чего не могут быть выплачены дивиденды инвесторам. "Это всё-таки результат всего за четыре дня!" - прокомментировал высокий представитель ЕС.

По его словам, решение заблокировать зарубежные резервы российского Центробанка странами G7 уже дало "монументальные последствия".

"Да, будут еще санкции. Они прорабатываются. Сегодня мы еще не приняли решения по этому вопросу, но важное дело - это реализовать то, что мы уже решили", - полагает Боррель.

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Тэги: БОРРЕЛЬ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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