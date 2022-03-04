Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц с ряда предприятий ЕС

Россельхознадзор с 4 марта разрешил поставки инкубационных яиц и суточных цыплят с ряда предприятий ЕС.
Как сообщает служба, возобновлена сертификация инкубационных яиц и суточных цыплят с 12 предприятий Бельгии, 7 ферм Нидерландов и 25 компаний Португалии.
"Все предприятия расположены в оптимальной удаленности от неблагополучных по гриппу птиц территорий. Решение принято на основании работы, проведенной с компетентными ведомствами данных стран", - говорится в сообщении.
Ранее, со 2 марта были отменены временные ограничения на ввоз инкубационных яиц с 7 предприятий и суточных цыплят с 6 ферм Турции.
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