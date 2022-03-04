Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил России, сообщает сайт Кремля.
Войска Нахчыванского гарнизона отработали уклонение от ударов условного противника и выполнение огневых задач
Зеленский в беседе с Эрдоганом заявил о необходимости добиваться прекращения боевых действий
AZAL доставил в Баку около 191 гражданина Азербайджана, эвакуированного из Украины
Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц с ряда предприятий ЕС
Саудовская Аравия в апреле повысит цены на все сорта нефти для всех регионов
Американский провайдер магистрального интернета Cogent Communications прекращает сотрудничество с клиентами из РФ - СМИ
Роскомнадзор блокирует Facebook в РФ - ведомство
BBC приостанавливает работу своих сотрудников в РФ
Шведские хоккеисты Валльмарк и Нордстрем покинули ЦСКА по собственному желанию - клуб
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
Новая кампания от Yelo Bank для прекрасных дам
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров