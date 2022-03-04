Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил России, сообщает сайт Кремля.

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