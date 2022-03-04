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СНГ 04.03.2022 23:21

Путин подписал закон об аресте активов и ограничениях для иностранцев, посягающих на права россиян

Президент РФ Владимир Путин, подписал закон, расширяющий возможности применения санкционных мер за нарушение прав граждан России, сообщает сайт Кремля.

Закон принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 4 марта 2022 года.

Законом устанавливается возможность применения мер санкционного характера, предусмотренных статьями 1 и 2 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, а не только к гражданам США, как это предусмотрено действующей редакцией указанных статей.

К таким мерам относятся запрет на въезд в РФ, арест на территории РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями названных граждан (лиц), запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ, приостановление деятельности на территории РФ, находящихся под контролем этих граждан (лиц), а также приостановление их полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, САНКЦИИ, ЗАКОН


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